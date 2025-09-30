Nuevos descuentos para jubilados: anuncian beneficios exclusivos en supermercados

El Ministerio de Capital Humano lanzó un programa de descuentos de hasta el 20% en grandes cadenas de supermercados, sin costo para el Estado, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de más de 7 millones de beneficiarios.

El Ministerio de Capital Humano ha puesto en marcha un nuevo y significativo programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados de ANSES, con el objetivo de mejorar sus ingresos y, sobre todo, su capacidad de compra ante la inflación.

La iniciativa, que abarca a más de 7 millones de argentinos, ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país. El programa no solo incluye un descuento base del 10% sin tope de reintegro en compras generales (en la mayoría de los casos), sino que en ciertas cadenas asciende al 20% en rubros clave como perfumería y limpieza.

El Gobierno destacó que este programa impulsa un círculo virtuoso al aumentar la clientela de los comercios sin generar costo alguno para el Estado. Este plan se suma al anuncio de mejoras contempladas en el Presupuesto 2026, que prevé un aumento de las jubilaciones y pensiones del 5% por encima de la inflación proyectada.

Descuentos detallados por supermercado

Supermercado Descuento Básico Descuentos Adicionales Tope de Reintegro Condiciones Carrefour 10% en todos los rubros – $35.000 No acumulable con otras promociones. Día 10% en todos los rubros – $2.000 por transacción Acumulable con otras promociones. Coto 10% en todos los rubros – Sin tope No acumulable con otras promociones. La Anónima 10% en todos los rubros – Sin tope No acumulable con otras promociones. Josimar 15% en todos los rubros – Sin tope No acumulable con otras promociones. Vea, Disco y Jumbo 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza Sin tope No acumulable con otras promociones.