Algunos de los looks de los Martín Fierro 2025

La alfombra roja de la 53ª entrega se convirtió en la pasarela más importante del año. Diseñadores expertos analizaron los estilos que dominaron la noche de la televisión argentina.

Algunos de los looks de los Martín Fierro 2025

La 53ª entrega de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, organizada por APTRA, fue mucho más que una simple premiación. El evento, celebrado en el Hotel Hilton de Puerto Madero, se consolidó como el gran desfile de estilo del año, poniendo a la alfombra roja en el centro de atención.

Antes de la entrega del premio mayor, todas las miradas estuvieron puestas en los looks de las celebridades. Las figuras de la televisión exhibieron audaces apuestas de moda que incluyeron transparencias, detalles metalizados, guiños a la alta costura y la reinvención de clásicos elegantes.

La trascendencia de la moda en la gala fue analizada por expertos del sector. Diseñadores de prestigio como Benito Fernández, Laurencio Adot y Patricia Profumo compartieron sus opiniones, ofreciendo un análisis detallado sobre las elecciones de vestuario de los protagonistas de la noche.

La gala demostró que los Martín Fierro son un escenario crucial donde la televisión y la moda se fusionan, marcando tendencias y elevando el evento a la categoría de pasarela nacional.(Infobae)

