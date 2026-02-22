Isletas tendrá su acto de traspaso a Comuna

La ceremonia de asunción de autoridades está prevista para este lunes a las 19.30. Se espera la presencia de funcionarios departamentales, de la zona y algún representante del Ejecutivo. Además, invitan a la comunidad a ser parte del acto histórico.

Facebook Twitter WhatsApp

Sin dudas este lunes 23 de febrero será un día que quedará en la historia de la localidad de Isletas, departamento Diamante. Durante esa jornada se desarrollará el acto formal de traspaso de Junta de Gobierno a Comuna.

Desde las 19.30 en el Salón Comunal se desarrollará el acto con la asunción de las flamantes autoridades, que tendrá a la cabeza como jefe Comunal a Lucas Eichmann, quien hasta el 2025 fue presidente de la Junta de Gobierno. Es decir, se trata más bien de un formalismo y reordenamiento interno, pero las autoridades elegidas en su momento por el voto ciudadano son quienes comandarán a las comunas.

Debido a que se trata de un deseo de hace años, y sobre todo de gestiones para lograrlo, se espera que sea un día trascendental para la pequeña localidad y se prevé la asistencia de autoridades de la zona, el departamento y al menos algún representante del Ejecutivo provincial.

Además, en un texto enviado a Informe Litoral se hizo especial énfasis a que la comunidad sea parte y participe del acto que se suspende únicamente ante lluvias importantes. (Informe Litoral)