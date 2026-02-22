Las Bolsas de Cereales respaldaron la Ley de Modernización Laboral y la creación del RIMI

Las principales entidades del sector agroindustrial del país calificaron como un paso decisivo la aprobación en Diputados de las reformas que buscan fomentar el empleo formal y atraer nuevas inversiones productivas.

Facebook Twitter WhatsApp

Las Bolsas de Cereales y de Comercio de los principales nodos productivos de la Argentina expresaron su firme apoyo a la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados para la Ley de Modernización Laboral y el nuevo Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). A través de un comunicado conjunto, las instituciones de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe destacaron que ambas iniciativas, que ahora deberán ser tratadas por el Senado, constituyen pilares fundamentales para dotar de previsibilidad y competitividad a la economía nacional.

En cuanto a la reforma laboral, las entidades consideran que representa una oportunidad histórica para fomentar la formalización del empleo y elevar los niveles de competitividad del país. El sector subraya la importancia de contar con un marco jurídico dinámico que brinde seguridad tanto a empleadores como a trabajadores, eliminando los sesgos burocráticos que históricamente han dificultado la creación de nuevos puestos de trabajo en el ámbito privado.

Por otro lado, el respaldo al RIMI ocupa un lugar central en la postura del sector. Esta herramienta está diseñada específicamente para motorizar proyectos de inversión de escala media a través de beneficios fiscales como la amortización acelerada de bienes de capital. Según las Bolsas, este régimen funcionará como un catalizador para la expansión de las cadenas de valor, permitiendo a los productores y empresas del sector incorporar tecnología de vanguardia y consolidar su presencia en los mercados internacionales.

Finalmente, el arco productivo reafirmó su compromiso con el desarrollo federal y alentó a los legisladores a avanzar con la sanción definitiva de estas medidas. Para las entidades firmantes, estas políticas públicas son esenciales para eliminar los obstáculos que frenan el crecimiento de la Argentina, permitiendo un flujo de inversión productiva que fortalezca el tejido económico del interior del país y garantice un horizonte de crecimiento estable para los próximos años.