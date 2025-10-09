IAPV: postulantes de «Ahora Tu Hogar» deben actualizar sus datos en la web

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) informó que, para poder participar en los próximos sorteos de créditos individuales del programa Ahora Tu Hogar, los postulantes deberán actualizar sus datos en el Registro de Demanda Habitacional, disponible en la página web del organismo.

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de Entre Ríos ha emitido un recordatorio esencial para todos los postulantes del programa de créditos «Ahora Tu Hogar», solicitando la actualización urgente de su información en el Registro de Demanda. Esta medida busca asegurar la transparencia y la correcta verificación de los datos.

El procedimiento detallado por el IAPV es estricto e incluye una doble verificación:

Validación de Identidad: Los interesados deben ingresar con sus datos personales y cargar su DNI, subiendo una foto clara del documento (frente y reverso) para validar su identidad. Verificación del Inmueble: Es fundamental revisar y confirmar los datos del inmueble, exigiendo que se cuente con la escritura a nombre de uno de los integrantes del grupo familiar.

El IAPV informó que la información sobre la propiedad será contrastada con la base de datos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), lo que garantiza la correcta verificación fiscal y la transparencia en el proceso.

Para cualquier consulta o inconveniente, los interesados pueden contactarse al correo [email protected] o dirigirse a la sede central en Laprida 351, Paraná, o a la Regional del IAPV más cercana.