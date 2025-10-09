Messi despidió a Miguel Ángel Russo

Desde miami, el capitán de la selección argentina publicó un mensaje de condolencias por la muerte del dt, un gesto que se suma al homenaje del plantel.

Lionel Messi se hizo eco este jueves de la triste noticia que conmovió al fútbol argentino: la muerte de Miguel Ángel Russo. Desde la concentración de la Selección argentina en Miami, el capitán utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el astro argentino publicó un breve pero emotivo mensaje en letras blancas sobre fondo negro: «QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana».

El gesto de Messi, quien es un ícono identificado con Newell’s Old Boys, es notable ya que Russo fue una leyenda histórica del clásico rival, Rosario Central. Este acto demostró que el legado de ciertas figuras excede las rivalidades de clubes y se enfoca en el respeto humano y profesional.

El mensaje de Messi se suma al homenaje que ya había realizado el plantel completo de la Selección argentina en el entrenamiento del miércoles, donde se reunieron en un círculo para guardar un minuto de silencio por la noticia.

En la cuenta oficial de la Selección también se publicó un mensaje de respeto: “Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de Boca. QEPD, Miguel”.

Miguel Ángel Russo, quien actualmente era el entrenador de Boca Juniors, murió el miércoles a los 69 años luego de llevar adelante diversos tratamientos desde 2017 tras ser diagnosticado con un cáncer de próstata y vejiga.(TN)