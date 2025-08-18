El ramirense Manuel Borgert correrá nuevamente en la «Carrera de los 200 Pilotos» del Turismo Nacional

El piloto entrerriano fue convocado por Federico Luques para repetir la exitosa dupla que el año pasado logró un podio en la Clase 2.

El piloto entrerriano Manuel Borgert volverá a competir en el Turismo Nacional Clase 2, tras ser convocado por segunda vez por Federico Luques para la «Carrera de los 200 Pilotos». La tercera edición de esta competencia se disputará entre el 5 y 7 de septiembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

La dupla se reunirá luego de la exitosa participación que tuvieron el año pasado en la misma carrera. En aquella ocasión, Borgert logró un destacado tercer puesto en la final de invitados, mientras que Luques se ubicó en el cuarto lugar entre los pilotos titulares, alcanzando su mejor resultado de la temporada. «El año pasado corrí por primera vez en el TN y terminamos en el podio, lo cual abrió la posibilidad de volver a compartir en esta temporada con Federico el Toyota Yaris», declaró Borgert.

El piloto, quien actualmente compite en el TC Mouras, reconoció que necesitará readaptarse a la tracción delantera del Toyota Yaris, por lo que aprovechará las tandas de prueba del viernes para familiarizarse nuevamente con el vehículo.

