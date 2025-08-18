El Registro de Adopciones de Entre Ríos busca una familia para una niña de seis años

Facebook Twitter WhatsApp

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (RUAER) ha lanzado una convocatoria abierta para encontrar una familia para una niña de seis años. La pequeña, que actualmente reside en un hogar socio-educativo, necesita un entorno familiar que la elija como hija y le ofrezca amor y una red de apoyo sólida.

La niña tiene una discapacidad que requiere cuidados especiales, por lo que necesita una familia con disponibilidad de tiempo para acompañarla en su desarrollo y en sus actividades cotidianas. Es fundamental que quienes se postulen se comprometan a sostener sus abordajes de salud interdisciplinarios, sus espacios terapéuticos de estimulación y su asistencia a la escuela especial, a los que concurre actualmente.

El RUAER informa que en esta instancia pueden postularse tanto personas que ya tengan un trámite iniciado, como aquellas que no. Los interesados deben completar el formulario en línea hasta el 28 de agosto de 2025. Para consultas o dudas, pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 343 5 329475 o por correo electrónico a [email protected].(Informe Litoral)