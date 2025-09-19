Diamante y Valle María, listas para recibir al Rally Argentino

La competencia nacional llegará por primera vez a esta región de Entre Ríos, con un circuito inédito y la posibilidad de que se definan varios campeonatos. El evento, de entrada libre y gratuita, promete un gran movimiento deportivo y turístico.

El Rally Argentino se prepara para su primera visita a la región de Diamante y Valle María, en la provincia de Entre Ríos, un evento que marca un hito para la zona y que ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el gobierno provincial, los municipios y la organización de la categoría. La presentación oficial del evento destacó el esfuerzo colectivo para consolidar a la provincia como sede de esta competencia de alto nivel.

Sebastián Uranga, secretario de Deportes, expresó su orgullo por traer una competencia de esta magnitud, considerándola «una oportunidad para toda la región». El recorrido ofrecerá a los pilotos un trazado inédito, que incluye las tradicionales lomadas entrerrianas, curvas desafiantes y tramos de alta velocidad. Con 12 pruebas especiales y más de 140 kilómetros cronometrados, esta fecha se perfila como una de las más compactas del campeonato.

El evento no solo busca ser un gran espectáculo deportivo, sino también una celebración para la comunidad. Uranga remarcó que la entrada será «gratuita para toda la gente», invitando a las familias a disfrutar del fin de semana.

La logística del rally tendrá su centro en el Camping Municipal Valle de la Ensenada, en Diamante, donde se instalará el parque de asistencia. Los intendentes de Diamante, Ezio Gieco, y de Valle María, Mario Sokolovsky, resaltaron el impacto positivo que tendrá el evento en el ámbito deportivo y turístico de sus ciudades, mencionando que la experiencia previa con el Rally Entrerriano fue clave para sumarse a la organización.

Fernando Scarlatta, presidente de la Asociación Civil Rally Argentino, señaló que la expectativa es alta y que es probable que en esta fecha se definan campeonatos en varias clases, lo que añade un atractivo extra a la competencia. Se espera la participación de unas 40 tripulaciones en una carrera que, según Scarlatta, será una «fiesta única para toda la familia».