Gendarmería secuestró 50 kilos de cocaína y desarticuló una red ligada a la avioneta de Ibicuy

El operativo, que incluyó allanamientos en Buenos Aires y General Rodríguez, culminó con la detención de cinco personas y el hallazgo de una "cava" subterránea con droga. La investigación se desprende del aterrizaje forzoso de una aeronave en Entre Ríos en enero de 2025.

Una exhaustiva investigación iniciada tras el aterrizaje forzoso de una avioneta en Ibicuy, Entre Ríos, en enero de 2025, culminó con un decomiso histórico de 49,670 kilos de cocaína, uno de los mayores registrados en Argentina en los últimos años. El operativo final, liderado por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional, se llevó a cabo el 16 de septiembre e incluyó seis allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en General Rodríguez.

En el allanamiento de General Rodríguez, los agentes descubrieron una cava subterránea camuflada con tierra, donde encontraron 26,650 kilos de cocaína. De forma simultánea, otro grupo de la red criminal trasladaba parte del cargamento a un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron 23,020 kilos adicionales. También se encontraron 250 gramos de droga listos para la venta en un vehículo utilizado para la distribución nocturna.

Como resultado de la operación, cinco personas fueron detenidas: cuatro de nacionalidad peruana y una argentina. Además de la droga, se secuestró dinero en efectivo en pesos y dólares, varios vehículos, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y documentos clave para la investigación.

La avioneta, una Cessna, había aterrizado de emergencia en Ibicuy el 22 de enero de 2025, transportando 359 kilos de cocaína. El piloto brasileño y su acompañante boliviana fueron detenidos en ese momento, dando inicio a una investigación de la Justicia Federal de Gualeguaychú, la PROCUNAR y Gendarmería para desmantelar la red narco. A lo largo de los meses, la causa avanzó con nuevos allanamientos y la detención de Steven Villanueva Tomas, uno de los proveedores de la aeronave, mientras que su hermano Saúl fue capturado en Madrid con pedido de extradición.