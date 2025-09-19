Las billeteras virtuales ofrecen las mejores tasas de interés y superan a los bancos tradicionales

Plataformas como Prex y Naranja X lideran el mercado financiero, atrayendo a ahorristas con rendimientos de hasta el 45% y la flexibilidad de acceder a sus fondos de manera inmediata.

En un contexto económico de alta volatilidad, las billeteras virtuales se han convertido en la opción más atractiva para los ahorristas argentinos. A diferencia de los plazos fijos tradicionales, que inmovilizan el dinero, estas plataformas ofrecen rendimientos diarios y la posibilidad de retirar los fondos en cualquier momento, una característica que les otorga una ventaja significativa en el mercado.

Actualmente, Prex Argentina y Naranja X se destacan por ofrecer las tasas de interés más altas, superando a la mayoría de los bancos. Según datos recientes, Prex ofrece un 45,04% a través de su Fondo Común de Inversión (FCI), mientras que Naranja X alcanza un 43% en su cuenta remunerada. Otras plataformas como Ualá (40%) y Claro Pay (39,57%) también se encuentran entre las más competitivas.

Esta creciente popularidad se debe a la flexibilidad que brindan los FCI, que permiten a los usuarios retirar su dinero en menos de 48 horas. En contraste, los plazos fijos bancarios, aunque pueden ofrecer tasas ligeramente superiores (algunos bancos como el Banco del Sol alcanzan el 55%), exigen que el capital permanezca inmovilizado por al menos 30 días, una condición que muchos ahorristas prefieren evitar.