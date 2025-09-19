River, con una baja clave: un jugador se desgarró y se pierde la revancha ante Palmeiras

El delantero, que salió lesionado en la derrota por la Libertadores, estará al menos tres semanas inactivo y no podrá estar en Brasil. Facundo Colidio y Maximiliano Salas, los posibles reemplazantes.

Facebook Twitter WhatsApp

La derrota de River en el partido de ida de la Copa Libertadores contra Palmeiras no fue la única mala noticia para el equipo de Marcelo Gallardo. En pleno desarrollo del encuentro, uno de sus delanteros tuvo que abandonar el campo de juego por una lesión que encendió las alarmas en Núñez.

Este jueves, tras someterse a estudios médicos, se confirmó el peor de los diagnósticos: el jugador sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, lo que lo dejará fuera de la revancha contra el «Verdao» en Brasil. La lesión lo mantendrá alejado de las canchas por al menos tres semanas, y su regreso se proyecta para principios de octubre, en el partido contra Sarmiento por el Torneo Clausura.

Esta es la enésima lesión que sufre el atacante, quien desde marzo se perdió 14 partidos por distintos problemas físicos. La más grave fue un esguince en el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que lo marginó del Mundial de Clubes por un mes.

Ante esta baja sensible, el técnico Marcelo Gallardo deberá rearmar la ofensiva para el crucial encuentro en San Pablo. Todo indica que Facundo Colidio ocupará el lugar del lesionado en el ataque, acompañando a Maximiliano Salas. La misión de revertir la serie se presenta aún más compleja sin una de sus piezas clave en el frente de ataque.