Más de 180 estudiantes participaron de una jornada de natación y juegos en Diamante

En el marco del Programa Entrerrianada del Consejo General de Educación (CGE), más de 180 estudiantes de Diamante participaron de un encuentro de natación en las instalaciones del Círculo Náutico Diamante.

Las actividades comenzaron con juegos mezcladores, para formar equipos entre estudiantes de las distintas escuelas, y así poder lograr integración y socialización con los demás.

Participaron alumnos de las escuelas N°1 Independencia; N° 2 Manuel Alberti; N°3 Álvarez de Arenales; N°56 J.C. A.A. Francisco Ramírez; N°9 J. José de Urquiza; N°5 Patricios y N°52 Capitán de Navío Félix Dufourq.

La supervisora de Educación Física, Miriam Aranda resaltó que «fue una hermosa jornada, con juegos en suelo y dentro del agua».

Asimismo, agradeció a los profesores de cada escuela por la predisposición de siempre, a los directivos y maestros que acompañaron, y a las familias de cada alumno.

Se cumplió con el principal propósito planificado, ver a nuestros gurises felices, disfrutando del medio acuático y demostrando lo aprendido durante el año.

El Programa Entrerrianada dependiente de la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), tiene como objetivo principal incluir la enseñanza de la natación como contenido de la educación física en los niveles inicial, primario y secundario, tanto en escuelas públicas como privadas. A través de este programa, los estudiantes aprenden a nadar en la hora de educación física, recibiendo clases en natatorios y recibiendo formación sobre seguridad y técnicas de natación.