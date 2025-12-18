Las temperaturas van hacia arrriba y anticipan cuándo lloverá otra vez

El calor se hace sentir en la previa del verano y este jueves la máxima promediará los 33 grados en Entre Ríos. El viernes hará más calor todavía, acompañado de mayor humedad. En tanto que el sábado desmejorará el tiempo.

Tras varios días de cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso, el tiempo comenzará a mostrar cambios en la región. El ingreso de aire más húmedo provocará un aumento marcado de la sensación térmica y, hacia el fin de semana, se prevé el regreso de las lluvias.

Durante el tramo final de la semana, las condiciones seguirán siendo calurosas, con viento predominante del sector norte y registros térmicos elevados. Para este jueves se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 17, mientras que el viernes el calor se intensificará aún más debido al aumento de la humedad.

Hacia el viernes, el ingreso de aire húmedo favorecerá una suba significativa de la sensación térmica, con valores que podrían acercarse a los 34 grados en en la región. El escenario más extremo de calor se dará especialmente en las provincias del norte del país, donde las temperaturas continuarán en ascenso dentro de un contexto plenamente veraniego. En la región central, las marcas térmicas también podrían alcanzar los 38°C.

A partir de las primeras horas del sábado, el panorama cambiará de manera notoria. Se prevé un período inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas que podrían presentarse de forma localizada con intensidad fuerte. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.