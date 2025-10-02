Hay fecha para inestabilidad y lluvias en Entre Ríos

Este jueves, viernes y sábado hará cada vez más calor y el cielo estará algo nuboso. También aumentarán los niveles de humedad.

El mes de octubre comenzó en Argentina con un marcado contraste climático, y Entre Ríos no es la excepción. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos días estarán signados por jornadas cálidas y húmedas que darán paso a un abrupto descenso térmico acompañado de tormentas.

En Paraná y la zona, este jueves se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C y los 27 °C y vientos leves del este. La probabilidad de lluvias se mantendrá baja durante la tarde.

El viernes la nubosidad será variable y el ambiente se tornará más cálido: las mínimas rondarán los 16 °C y las máximas llegarán a los 29 °C, con condiciones de humedad en ascenso.

El sábado, el calor se hará sentir con marcas que rozarán los 33 °C, en un contexto de cielo parcialmente nublado y sensación térmica elevada.

El domingo llega el frente frío

El cambio se sentirá el domingo, cuando se prevé un fuerte descenso de temperatura: en Paraná, los registros estarán entre los 19 °C de mínima y 22 °C de máxima. La nubosidad aumentará y se espera la llegada de un frente frío que generará tormentas aisladas con una probabilidad del 40%, algunas con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

De acuerdo con Meteored, estos episodios podrían incluir precipitaciones intensas, ráfagas y eventual caída de granizo. Los fenómenos forman parte de un sistema más amplio que abarcará también a Córdoba, Santa Fe y gran parte de la provincia de Buenos Aires, con acumulados de agua que, según el modelo europeo ECMWF, podrían superar los 50 milímetros en sectores del centro bonaerense, consignó Infobae.

Inestabilidad en gran parte del país

La tendencia indica que desde la tarde del domingo las tormentas se desplazarán hacia el noreste argentino, afectando a provincias como Misiones y Corrientes, donde podrían darse episodios localmente fuertes. El escenario de inestabilidad convectiva se extenderá también hacia sectores del norte del país, dejando un fin de semana signado por fenómenos meteorológicos recurrentes.