Accidente en Seguí: choque entre camión y moto dejó un herido leve

Un joven motociclista fue trasladado al hospital con lesiones faciales, pero no de gravedad, tras colisionar con un camión en la zona céntrica.

Un siniestro vial se registró este jueves por la tarde en la esquina de Gregorio Battisti y Sargento Cabral, en Seguí, dejando como saldo una persona lesionada. La colisión se produjo entre un camión y una motocicleta.

El camión era conducido por un chofer oriundo de Nogoyá, mientras que la moto estaba al mando de un joven domiciliado en la comunidad seguiense.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista debió ser trasladado al nosocomio local. Allí se confirmó que, si bien presentaba una herida en la cara, las lesiones constatadas no revisten gravedad. Las autoridades están a cargo de la investigación para determinar las causas exactas del accidente.(Con información de Desde Crespo)