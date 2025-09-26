El BCRA acumuló u$s317 Millones en un día, impulsado por la intervención del tesoro

Analistas del mercado sugieren que las compras en bloque del Gobierno, aprovechando un récord de liquidación del agro, fueron la clave de la mayor suba de reservas del mes.

Facebook Twitter WhatsApp

Las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) crecieron u$s317 millones este jueves, la variación positiva más importante desde el día 2 de este mes. En el mercado estiman que este repunte se debió a nuevas compras por parte del Tesoro, en un contexto de exportaciones récord.

Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que durante la jornada no se registraron ni “movimiento de cotizaciones ni ingresos de créditos de organismos” que hayan explicado el incremento de reservas. Por ende, la hipótesis de que fue el Gobierno quien intervino con compras en bloque tiene más asidero.

“Con los datos monetarios de hoy, confirmamos que el martes el Tesoro habría adquirido u$s85 millones, ya que sus depósitos en moneda extranjera en el BCRA treparon en esa magnitud y, en paralelo, sus depósitos en pesos bajaron en la misma cantidad. Hoy, las reservas brutas del Central treparon u$s303 millones al netear los efectos positivos de la valuación en oro, yuan y DEGs. Esto sugeriría que el Tesoro volvió a comprar, ya sea ayer en t+1 u hoy en contado inmediato”, detallaron desde la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Un dato que también sugiere participación oficial en el mercado de cambios es que la liquidación diaria del agro alcanzó los u$s1.050 millones, una cifra que supera a la suma del volumen operado en el tipo de cambio oficial y el dólar MEP. “Otra vez es indicativo de compra en bloque significativa”, señaló al respecto el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño.

Del archivo: Cómo calcular los aumentos por inflación tras la derogación de la ley