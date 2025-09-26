Dura baja en Boca: Carlos Palacios sufrió una lesión y se pierde el partido ante defensa y justicia

El mediocampista chileno, una pieza clave en el esquema de Miguel Ángel Russo, fue descartado tras sufrir una distensión en el aductor.

Facebook Twitter WhatsApp

El panorama se complica para Boca Juniors. En la previa del partido de este sábado ante Defensa y Justicia, el club confirmó una noticia que afecta directamente el armado del equipo: Carlos Palacios fue descartado por una lesión muscular. El mediocampista chileno, que se había ganado un lugar indiscutido en el once inicial de Miguel Ángel Russo, no podrá estar presente en Florencio Varela.

Durante el entrenamiento de este jueves, el volante sintió una molestia en el aductor. Los estudios posteriores arrojaron el diagnóstico: una distensión del músculo pectíneo izquierdo, según el parte médico oficial del club. Esta baja se suma a la de Edinson Cavani, dejando al equipo con dos ausencias importantes para un encuentro crucial en el Torneo Clausura.

Con la lesión de Palacios, el cuerpo técnico de Russo ya evalúa opciones para su reemplazo. Las dos principales alternativas que se manejan son Alan Velasco o Williams Alarcón.

El exjugador de Independiente, Alan Velasco, parte con una ventaja por su estilo de juego y el respaldo que tiene dentro del cuerpo técnico. Sin embargo, no se descarta la opción de Williams Alarcón, quien viene de tener buenas actuaciones en los últimos partidos. La decisión final se tomará en las próximas horas.

Con la mira puesta en sumar tres puntos vitales para el Clausura y la tabla anual (clave para la clasificación a la Copa Libertadores), Boca buscará imponerse ante Defensa y Justicia este sábado a las 19:00 horas, en un partido que será transmitido por la pantalla de TNT Sports.(TN)

Del archivo: Preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo