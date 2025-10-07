YPF habilitó pagos con dólares para combustibles y servicios en toda su red

Facebook Twitter WhatsApp

YPF Digital anunció una nueva y significativa funcionalidad que permite a sus usuarios abonar combustibles, productos y servicios en toda la red de estaciones del país utilizando dólares. Este lanzamiento, dirigido a clientes que ya tienen activo el sistema Dinero en Cuenta, marca una expansión estratégica en los medios de pago digitales dentro del sector energético argentino.

La iniciativa se orienta a un segmento de usuarios que posee cuentas en moneda extranjera, ofreciendo una respuesta a la demanda de flexibilidad en un contexto de coyuntura financiera local.

Para acceder a la funcionalidad, el usuario debe tener Dinero en Cuenta activado y una cuenta bancaria en dólares a su nombre. Los fondos se transfieren a una cuenta corriente de YPF Digital Inversiones en Banco Santander, garantizando «seguridad y agilidad mediante canales digitales verificados».

Al momento de la compra, YPF Digital:

Expone en pantalla el tipo de cambio vigente (utilizando el valor dólar comprador que publica diariamente el Banco Nación).

(utilizando el valor que publica diariamente el Banco Nación). Muestra el monto correspondiente en pesos de la operación.

de la operación. Acredita el dinero de forma inmediata tras la transferencia.

La compañía precisó que los dólares transferidos solo pueden destinarse a consumos dentro del ecosistema YPF (combustibles, tiendas FULL y espacios YPF Boxes), sin habilitar extracciones de efectivo o transferencias a terceros. En caso de devolución, el reintegro se efectúa exclusivamente a la cuenta de origen en dólares.

Voceros de la compañía destacaron que la modalidad «busca otorgar mayor flexibilidad a los clientes y sumarse a otras funcionalidades de la app», consolidando a YPF como un actor que busca competir con los desarrollos de bancos tradicionales y fintech.

La plataforma exige que la transferencia de dólares provenga únicamente de cuentas propias del usuario, lo que implica mecanismos de registro y cumplimiento en línea con la normativa vigente sobre operaciones en moneda extranjera. Esta innovación ofrece a los usuarios una herramienta frente a la volatilidad del peso y una alternativa novedosa para administrar los consumos regulares de combustible y servicios para el automóvil.