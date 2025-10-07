YPF habilitó pagos con dólares para combustibles y servicios en toda su red

YPF Digital anunció una nueva y significativa funcionalidad que permite a sus usuarios abonar combustibles, productos y servicios en toda la red de estaciones del país utilizando dólares. Este lanzamiento, dirigido a clientes que ya tienen activo el sistema Dinero en Cuenta, marca una expansión estratégica en los medios de pago digitales dentro del sector energético argentino.
La iniciativa se orienta a un segmento de usuarios que posee cuentas en moneda extranjera, ofreciendo una respuesta a la demanda de flexibilidad en un contexto de coyuntura financiera local.
Para acceder a la funcionalidad, el usuario debe tener Dinero en Cuenta activado y una cuenta bancaria en dólares a su nombre. Los fondos se transfieren a una cuenta corriente de YPF Digital Inversiones en Banco Santander, garantizando «seguridad y agilidad mediante canales digitales verificados».
Al momento de la compra, YPF Digital:
- Expone en pantalla el tipo de cambio vigente (utilizando el valor dólar comprador que publica diariamente el Banco Nación).
- Muestra el monto correspondiente en pesos de la operación.
- Acredita el dinero de forma inmediata tras la transferencia.
La compañía precisó que los dólares transferidos solo pueden destinarse a consumos dentro del ecosistema YPF (combustibles, tiendas FULL y espacios YPF Boxes), sin habilitar extracciones de efectivo o transferencias a terceros. En caso de devolución, el reintegro se efectúa exclusivamente a la cuenta de origen en dólares.
Voceros de la compañía destacaron que la modalidad «busca otorgar mayor flexibilidad a los clientes y sumarse a otras funcionalidades de la app», consolidando a YPF como un actor que busca competir con los desarrollos de bancos tradicionales y fintech.
La plataforma exige que la transferencia de dólares provenga únicamente de cuentas propias del usuario, lo que implica mecanismos de registro y cumplimiento en línea con la normativa vigente sobre operaciones en moneda extranjera. Esta innovación ofrece a los usuarios una herramienta frente a la volatilidad del peso y una alternativa novedosa para administrar los consumos regulares de combustible y servicios para el automóvil.
