Hallaron sin vida a Daiana Mendieta tras intensos rastrillajes

Facebook Twitter WhatsApp

La intensa búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años desaparecida desde el viernes 3 de octubre, tuvo el peor desenlace. Su cuerpo fue hallado sin vida esta mañana en medio de los rastrillajes masivos que se realizaban en la zona rural de Gobernador Mansilla, departamento Tala.

Daiana había salido de su casa en el auto familiar, que posteriormente fue encontrado abandonado con las llaves puestas. Este hallazgo inicial desató el operativo de búsqueda que, lamentablemente, concluyó con la confirmación de su fallecimiento.

En relación con el caso, hay una persona detenida: un vecino de 55 años cuyo domicilio fue allanado el domingo 5 de octubre por la madrugada. El hombre fue inicialmente detenido por «Resistencia a la autoridad» tras oponer resistencia y amenazar a la Policía con un arma durante el procedimiento.

Aunque los investigadores mantienen reserva, las sospechas sobre el vínculo con el detenido son altas. El allanamiento a su vivienda permitió el secuestro de tres celulares (pertenecientes al detenido, su pareja y su hijo) y una camioneta Toyota Hilux, elementos que se consideran cruciales para la investigación. Las autoridades esperan el resultado de los peritajes de estos dispositivos para confirmar, entre otras cosas, la hipótesis de una presunta comunicación entre Daiana y algún integrante de ese grupo familiar.

Un factor determinante en la investigación fue la colaboración de la comunidad y la infraestructura de vigilancia local. La Policía destacó que las cámaras de seguridad en la vía pública, sumadas a las grabaciones aportadas por vecinos y comerciantes, permitieron establecer el recorrido del auto de Daiana desde que salió de su domicilio.

Con la confirmación del hallazgo, el foco de la investigación pasa ahora a la esfera judicial, donde se buscará esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y la implicación.(Con información de Ahora)