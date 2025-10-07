Septiembre marcó un retroceso y llovió 25% menos que el promedio histórico en Entre Ríos

Facebook Twitter WhatsApp

El mes de septiembre de 2025 marcó un quiebre en la tendencia de recuperación hídrica que se había observado en agosto. Según el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), las precipitaciones estuvieron por debajo de lo normal en la mayor parte del territorio provincial.

El promedio provincial de precipitación acumulada en septiembre fue de 49 mm, lo que representa una disminución del 25% respecto al promedio histórico para el mes, que es de 65 mm. Esta caída neta de 16 mm encendió las luces de alerta, poniendo en duda si el repunte de agosto fue un evento aislado o el inicio de una tendencia más sostenida.

La distribución espacial de las lluvias fue altamente heterogénea. Si bien el norte provincial (departamentos Federal, Feliciano y Federación) registró los mayores acumulados, con zonas que superaron los 100 mm, la realidad fue diferente en el resto de la provincia.

Amplias áreas del centro y sur de Entre Ríos, incluyendo departamentos clave como Paraná, Nogoyá, Tala y Gualeguay, presentaron registros por debajo de los 60 mm, e incluso inferiores a 40 mm en algunas localidades puntuales. El valor mínimo mensual se registró en la estación Crespo (departamento Paraná) con solo 12 mm.

Este patrón de lluvias difiere del promedio histórico, que suele mostrar una distribución creciente de oeste a este.

De acuerdo con el índice SPI/SPEI, la mayor parte de la provincia se mantuvo en condiciones normales. No obstante, el informe identificó focos de atención que refuerzan la preocupación:

Sequía Moderada: Se detectó en el centro-este, afectando áreas de Villaguay y San Salvador .

Se detectó en el centro-este, afectando áreas de . Condiciones Moderadamente Húmedas: Se mantuvieron en sectores del norte, como Federal y Feliciano.