Todos los involucrados en el video de Shell deberán realizar un curso de “Nuevas Masculinidades”

La Justicia de Crespo ha tomado medidas firmes en el caso del polémico video viral de la estación de servicios Shell de la localidad, que recreaba el secuestro y asesinato de una mujer dentro de una bolsa de consorcio. El Juzgado de Paz y Familia, a cargo de la jueza Vanesa Visconti, aplicó “medidas terapéuticas” y “acciones positivas” previstas en la Ley provincial de Protección Integral de las Mujeres.
La filmación, que formaba parte de un «desafío viral» de la firma Shell Crespo de Erich Wagner y Cía SRL, fue condenada por su clara apología de la violencia de género al mostrar a dos playeros secuestrando a una mujer, colocándole una bolsa negra en la cabeza y desechándola en una bolsa de consorcio.
Cursos obligatorios y desaparición del contenido
Entre las disposiciones más importantes, la Justicia avanzó en dos frentes clave:
- Eliminación Total del Video: Se ofició al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que ordene a todos los medios la baja definitiva del video de sus plataformas.
- Capacitación en Género: Se impuso a los responsables de la empresa, a todo el personal de la estación de servicios (no solo a los playeros filmados), a la responsable de la pieza comunicacional y al conductor de la camioneta, la obligación de realizar un curso centrado en masculinidades y género.
