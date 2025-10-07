Retomaron la búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Hallaron su auto abandonado y con llaves puestas; masivo operativo oolicial y de bomberos en la zona rural de Gobernador Mansilla.

La joven Daiana Magalí Mendieta, de 22 años y oriunda de Gobernador Mansilla, departamento Tala, se encuentra desaparecida desde el viernes por la noche, lo que ha generado una intensa movilización en la provincia. La Policía de Entre Ríos, junto a Bomberos Voluntarios, lleva adelante un masivo operativo de rastrillaje sin resultados hasta el momento.

La alarma se encendió tras el hallazgo del vehículo de Daiana. El automóvil fue encontrado abandonado con las llaves puestas en un camino vecinal. Como parte de la investigación, las autoridades ya han secuestrado tres celulares y una camioneta, elementos que podrían aportar pistas sobre su paradero.

Operativos con drones y perros de rastreo

Los trabajos de búsqueda se concentraron fuertemente durante la jornada del lunes y se reanudaron a primera hora de este martes, a las 8.00, con un gran despliegue de recursos. La Policía de Entre Ríos trabaja coordinadamente con Bomberos Voluntarios de Mansilla, Tala y Gualeguay, en un radio importante que flanquea el casco urbano de la ciudad de Gobernador Mansilla.

El rastrillaje se realiza a pie, complementado con el uso de drones y perros de rastrillaje. «Este martes se van a sumar más perros», confirmaron fuentes de Bomberos Voluntarios.

Los equipos se están enfocando en la zona rural, específicamente a cuatro kilómetros de donde se encontró el auto, y a dos kilómetros del punto de hallazgo. Según fuentes policiales, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

La comunidad y las fuerzas de seguridad mantienen la expectativa ante el esfuerzo de búsqueda que busca encontrar a Daiana Magalí Mendieta y esclarecer las circunstancias de su desaparición.(Con información de Ahora)