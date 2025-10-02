Plazo fijo vs. dólar: la disputa de septiembre por la rentabilidad del ahorro

El dólar paralelo se impuso como la opción más rentable (5,9% de suba), aunque el plazo fijo le ganó al dólar oficial en un mes de tasas elevadas.

El mes de septiembre reavivó la clásica pulseada de la economía argentina entre los instrumentos en pesos y la dolarización como refugio de valor. En un contexto marcado por la volatilidad y las elecciones provinciales, los ahorristas debieron decidir dónde colocar sus fondos para intentar, al menos, empatarle a la inflación.

La estrategia de los bancos de aumentar con fuerza las tasas para los plazos fijos a principios de mes definió el panorama. Tomando como ejemplo la tasa nominal anual (TNA) del 47% ofrecida por el Banco Nación al inicio de septiembre, el rendimiento mensual se ubicó en 3,86%. En la práctica, una inversión de $100.000 a 30 días arrojó un total de $103.860.

El mercado paralelo demostró ser, una vez más, el más dinámico y rentable del mes. El dólar blue inició septiembre en $1.360 y cerró en $1.440 (para la compra), lo que implicó un incremento del 5,9%. Quien decidió comprar billetes en este segmento con $100.000 al comienzo del mes, finalizó el periodo con un total de $105.882, superando holgadamente a las otras alternativas.

En contraste, el dólar oficial mantuvo una trayectoria limitada, con un deslizamiento cambiario administrado. Su cotización pasó de $1.375 a inicios de mes a $1.400 al cierre (valor de compra), registrando una suba de solo 1,8%. Esto significó un rendimiento inferior para quienes se volcaron al tipo de cambio formal.

Alternativa de Inversión Variación en Septiembre Rentabilidad sobre $100.000 Dólar Blue 5,9% $105.882 Plazo Fijo (TNA 47%) 3,8% $103.860 Dólar Oficial 1,8% $101.818

Plazo Fijo superó al oficial, pero quedó lejos del paralelo

La comparación directa dejó en claro que la estrategia del plazo fijo superó al dólar oficial por algo más de dos puntos porcentuales (3,8% vs. 1,8%). Esto confirma que, en septiembre, la elevada tasa en pesos resultó más atractiva que la evolución del tipo de cambio formal.

Sin embargo, el plazo fijo volvió a quedar relegado frente al dólar blue, confirmando una situación recurrente en el mercado: los instrumentos en pesos ocasionalmente compiten con el dólar oficial, pero el mercado informal sigue imponiéndose con una mayor rentabilidad a corto plazo.(Con información de Infobae)