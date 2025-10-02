Entrerrianos en bici rumbo al mundial 2026: ya atravesaron seis países

El grupo de ciclistas llegó a Perú tras cruzar la frontera Desaguadero y avanza hacia la costa del Pacífico.

La épica travesía de los entrerrianos que se propusieron llegar a Norteamérica en bicicleta para seguir a la Selección Argentina en el Mundial de 2026 (Estados Unidos, México y Canadá) alcanzó un nuevo hito.

Los ciclistas Silio, Martínez y Conculini, oriundos de Gualeguaychú, llegaron a Perú a través del paso fronterizo Desaguadero, la ciudad binacional que la separa de Bolivia por el río homónimo. Este ingreso marca el sexto país atravesado desde que partieron hace poco más de un mes y medio.

Desde que comenzaron su aventura el 16 de agosto desde la Municipalidad de Gualeguaychú, el grupo ha recorrido más de seis semanas de camino. En 46 días, los biciviajeros han cruzado Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y ahora se encuentran en Perú.

El equipo a partir de hoy jueves, enfilará su ruta hacia la costa del Pacífico, un tramo que estiman cubrir en aproximadamente cinco días. Los detalles y experiencias de esta travesía se comparten continuamente en su cuenta de Instagram: @enbicialmundo.(Con información de Ahora)

