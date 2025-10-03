Fuerte choque en ruta 11: dos camionetas protagonizaron un accidente cerca de Victoria

El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana en el kilómetro 116. Afortunadamente, solo se registraron importantes daños materiales.

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 11, cerca de la ciudad de Victoria, donde dos camionetas impactaron violentamente. El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas, a la altura del kilómetro 116.

Afortunadamente, no se tuvieron que lamentar personas heridas, aunque sí se produjeron daños de consideración en los vehículos involucrados.

El choque fue protagonizado por dos rodados que circulaban en el mismo sentido, hacia la ciudad de Gualeguay. Una de las camionetas era una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 57 años. El otro vehículo era una Dodge D-100 Deluxe con un acoplado de dos ejes, conducida por un ciudadano de 41 años.

Según el reporte policial, por razones que aún se están investigando, la Toyota Hilux terminó impactando la parte trasera del acoplado que arrastraba la Dodge. Tras el siniestro, intervinieron en el lugar personal de la Comisaría Quinto Cuartel y efectivos de la Dirección de Prevención Vial.(Con información de Ahora)