Un nuevo fin de semana largo: el Gobierno traslada un feriado clave

El Gobierno argentino ha confirmado el traslado del feriado nacional del 12 de octubre, conocido como «Día del Respeto a la Diversidad Cultural», al viernes 10 de octubre de 2025. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, busca impulsar la actividad turística interna, ofreciendo un nuevo fin de semana largo.

De esta forma, el fin de semana largo de octubre se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12, permitiendo a miles de personas viajar y dinamizar las economías regionales. Esta medida, común en Argentina para feriados que caen en días no hábiles o que se pueden trasladar para generar fines de semana de tres días, tiene como objetivo principal fortalecer el sector turístico.