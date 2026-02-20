Trump ordenó la desclasificación masiva de archivos sobre OVNIS y vida extraterrestre

Facebook Twitter WhatsApp

En un giro inesperado que ha sacudido tanto al ámbito político como al científico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó formalmente a las agencias federales iniciar el proceso de «identificar y liberar» archivos gubernamentales vinculados con objetos voladores no identificados (OVNI), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y vida extraterrestre. El anuncio fue realizado a través de su plataforma Truth Social, donde el mandatario justificó la medida basándose en el «enorme interés mostrado» por la ciudadanía y la relevancia histórica de estos asuntos, a los que calificó como altamente complejos pero extremadamente interesantes.

La instrucción presidencial está dirigida específicamente al Secretario de Guerra y a otros departamentos pertinentes, con el objetivo de que se publique no solo la información básica, sino toda la documentación relacionada que hasta ahora ha permanecido bajo estricto secreto oficial. Aunque el mandatario no precisó si la divulgación de los documentos clasificados será absoluta o parcial, insistió en que la transparencia sobre estos fenómenos es necesaria dada la importancia del tema para la seguridad y el conocimiento nacional.

Este anuncio surge en un clima de tensión política, luego de que Trump criticara públicamente a su antecesor, Barack Obama, por sus declaraciones previas sobre la posible existencia de seres fuera de la Tierra. Según el actual presidente, Obama «cometió un gran error» al referirse a un tema que debía mantenerse en reserva, refiriéndose a una entrevista donde el ex mandatario demócrata reconoció la realidad de ciertos avistamientos, aunque descartó que el Gobierno oculte alienígenas en instalaciones secretas como el Área 51.

Precisamente, la mítica base militar de Nevada vuelve a estar en el centro de la escena. A pesar de que archivos de la CIA desclasificados en 2013 indicaron que el Área 51 funcionó únicamente como un centro de pruebas para aeronaves espía durante la Guerra Fría, la nueva orden de Trump busca profundizar en registros que podrían haber sido omitidos en revisiones previas. Hasta la fecha, los informes más recientes del Departamento de Defensa, emitidos en 2024, han concluido que no existen pruebas concluyentes de tecnología extraterrestre, atribuyendo la mayoría de los avistamientos a fenómenos naturales o artefactos convencionales.

A pesar de su firme directiva de transparencia, el propio Trump ha mantenido una postura ambivalente sobre la veracidad de estos fenómenos, asegurando que todavía no sabe si son reales y aclarando que no ha visto pruebas definitivas durante su gestión. Con esta medida, el gobierno estadounidense abre la puerta a una de las mayores revisiones documentales de la historia moderna, prometiendo arrojar luz sobre décadas de teorías, avistamientos y operaciones clasificadas que han alimentado el imaginario colectivo global.