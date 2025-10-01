Se realizó la Feria de Carreras 2025 en General Ramírez

Estudiantes de la ciudad se acercaron para conocer las propuestas de UADER, UNER, UTN y otras instituciones regionales, buscando herramientas para proyectar su futuro.

Este martes se llevó a cabo con gran éxito la Feria de las Carreras 2025, un evento clave que ofreció a los estudiantes locales un espacio para conectar con las distintas ofertas académicas de la región. La iniciativa buscó proporcionar información valiosa para que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional.

La feria contó con la participación de varias instituciones educativas, incluyendo a la UADER, UNER, UCES, UAP, UTN e ISFD, entre otras.

Durante la jornada, cada universidad e instituto compartió información detallada, experiencias y propuestas formativas. El objetivo central fue que cada joven pudiera proyectar su camino con mayores herramientas.(Informe Litoral)

