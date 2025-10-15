Convocatoria en General Ramírez: capacitación gratuita para autoridades de mesa 2025

Invitan a ciudadanos designados e interesados a participar en la instancia de formación para el funcionamiento electoral.

La Municipalidad de General Ramírez ha convocado a una jornada de capacitación dirigida a todos los ciudadanos que fueron designados como autoridades de mesa para los comicios de 2025, así como a cualquier persona interesada en conocer en detalle el funcionamiento de una mesa electoral.

Esta instancia de formación tiene como objetivo principal garantizar la transparencia y la correcta ejecución del proceso electoral, enfatizando que una elección íntegra comienza con personas preparadas y comprometidas.

La capacitación se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre a las 18:00. El lugar elegido para el encuentro es el Salón de los Escudos del Honorable Concejo Deliberante (HCD).(Informe Litoral)