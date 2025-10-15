Se realizó el taller de Nutrición en Aranguren

La Licenciada Graglia abordó temas clave, desde macronutrientes hasta la importancia de la comida casera.

Se llevó a cabo el Taller de Nutrición gratuito y abierto al público en general. La jornada de formación se realizó el pasado martes 14 de octubre en la Casa del Bicentenario.

La capacitación estuvo a cargo de la Licenciada en Nutrición María del Carmen Graglia (MP 7388 MN 12564), quien desarrolló una agenda de temas fundamentales para la promoción de hábitos saludables.

Entre los principales puntos tratados durante el encuentro se incluyeron:

Conocimiento de Nutrientes Esenciales: Se exploró en detalle la función de los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales.

Enfermedades Crónicas y Hábitos: Se analizó la preocupante relación entre las enfermedades crónicas y los hábitos de vida poco saludables, con un enfoque en las etapas de la adolescencia y la adultez.

Alimentación en la Primera Infancia: Se destacó la vital importancia de una correcta nutrición durante los primeros años de vida.

Revalorización de la Comida Casera: Se promovió el consumo y la preparación de comidas hechas en casa como pilar de una dieta saludable.

Recomendaciones Prácticas: Se brindaron consejos generales y sencillos para lograr una alimentación diaria equilibrada.

Al finalizar el taller, todos los asistentes recibieron un certificado de participación, formalizando su compromiso con la educación nutricional.(Informe Litoral)