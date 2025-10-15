Se realizó el taller de Nutrición en Aranguren

Se llevó a cabo el Taller de Nutrición gratuito y abierto al público en general. La jornada de formación se realizó el pasado martes 14 de octubre en la Casa del Bicentenario.
La capacitación estuvo a cargo de la Licenciada en Nutrición María del Carmen Graglia (MP 7388 MN 12564), quien desarrolló una agenda de temas fundamentales para la promoción de hábitos saludables.
Del archivo: Realizarán mamografías gratuitas en Aranguren
Entre los principales puntos tratados durante el encuentro se incluyeron:
- Conocimiento de Nutrientes Esenciales: Se exploró en detalle la función de los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales.
- Enfermedades Crónicas y Hábitos: Se analizó la preocupante relación entre las enfermedades crónicas y los hábitos de vida poco saludables, con un enfoque en las etapas de la adolescencia y la adultez.
- Alimentación en la Primera Infancia: Se destacó la vital importancia de una correcta nutrición durante los primeros años de vida.
- Revalorización de la Comida Casera: Se promovió el consumo y la preparación de comidas hechas en casa como pilar de una dieta saludable.
- Recomendaciones Prácticas: Se brindaron consejos generales y sencillos para lograr una alimentación diaria equilibrada.
Al finalizar el taller, todos los asistentes recibieron un certificado de participación, formalizando su compromiso con la educación nutricional.(Informe Litoral)
COMENTÁ LA NOTA