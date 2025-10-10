Realizarán mamografías gratuitas en Aranguren

Desde el lunes 13 de octubre se otorgan turnos en Desarrollo Social; dirigida a mujeres mayores de 45 años.

La localidad de Aranguren se suma a la campaña de salud «Tu Cuerpo Importa», con el objetivo de facilitar el acceso a la detección temprana de cáncer de mama. Se anunció que se realizarán mamografías de control y diagnóstico de forma gratuita para la comunidad.

Los interesados en acceder al estudio deberán presentarse a partir del próximo lunes 13 de octubre en la oficina de Desarrollo Social para solicitar un turno. El horario de atención para la entrega será de 07:00 a 13:00 hs.

La campaña está enfocada en la población que más dificultades tiene para acceder a estos estudios vitales:

Requisitos: Mujeres mayores de 45 años o que cuenten con antecedentes de salud vinculados a la enfermedad.

Para tramitar el turno, las interesadas deberán presentarse con la documentación completa: DNI (credencial física), el pedido médico para el estudio y un número de teléfono de contacto.

