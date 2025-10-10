Realizarán mamografías gratuitas en Aranguren

La localidad de Aranguren se suma a la campaña de salud «Tu Cuerpo Importa», con el objetivo de facilitar el acceso a la detección temprana de cáncer de mama. Se anunció que se realizarán mamografías de control y diagnóstico de forma gratuita para la comunidad.
Los interesados en acceder al estudio deberán presentarse a partir del próximo lunes 13 de octubre en la oficina de Desarrollo Social para solicitar un turno. El horario de atención para la entrega será de 07:00 a 13:00 hs.
La campaña está enfocada en la población que más dificultades tiene para acceder a estos estudios vitales:
- Requisitos: Mujeres mayores de 45 años o que cuenten con antecedentes de salud vinculados a la enfermedad.
- Exclusión: Es un requisito clave no contar con obra social.
Para tramitar el turno, las interesadas deberán presentarse con la documentación completa: DNI (credencial física), el pedido médico para el estudio y un número de teléfono de contacto.
