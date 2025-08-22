Accidente fatal en el Acceso Norte de Paraná: buscan identificar a la víctima fatal

El hecho se registró este jueves en la la Ruta Nacional 168, entre Morath y Borges. La Policía inició diligencias para lograr identificar a la persona fallecida.

Este jueves se produjo un accidente fatal en el Acceso Norte de Paraná por el que murió un hombre. El siniestro vial fue en la Ruta Nacional N° 168, en la zona del predio en el que se realizaba la Fiesta de Disfraces. Allí, un camión atropelló a un hombre que murió en el lugar.

El lugar preciso del choque fue sobre la traza nacional, entre las calles Bazán y Bustos y Morath de Paraná. En primera instancia, la víctima recibió el choque en la zona que se ubica entre la estación de servicio YPF y el predio en el que habitualmente se desarrollaba la Fiesta de Disfraces.

Mientras todavía tratan de establecer las causas exactas del siniestro vial, se sabe que el hombre murió de manera instantánea luego del impacto. Los equipos de emergencia que llegaron al lugar para intervenir en el hecho no consiguieron asistirlo.

Al lugar también se dirigió personal policial y de tránsito con el fin de ordenar la circulación vehicular. Como consecuencia del siniestro vial, el tránsito por la zona quedó interrumpido de forma parcial. En el sitio también trabajan los policías responsables de realizar las pericias correspondientes para definir cómo se produjo el hecho.

Los peritos serán los responsables de determinar de forma fehaciente cómo se produjo el accidente fatal en el Acceso Norte de Paraná por el que murió un hombre. Para esto se asistirán del testimonio de las personas que vieron lo que sucedió. La identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente.

Sin testigos, buscan identificarlo

El comisario Mario Peralta, jefe de la Comisaría Séptima, explicó que “se buscan establecer las causas en que se produjo el siniestro vial con el lamentable saldo del fallecimiento de un hombre”.

Asimismo, el jefe policial indicó que un móvil de la fuerza circulaba por la zona cuando ocurrió el siniestro, alrededor de las 15.20. “Hasta el momento, no hay testigos del hecho y con las pericias se podrá determinar cómo ocurrió el accidente”, agregó.

Consultado sobre la identidad de la víctima, el funcionario precisó que el hombre no llevaba documentación y que, según las apariencias, se trata de una persona “de entre 40 y 50 años”, dijo. Además, aclaró que “se realizarán otras diligencias para identificarlo y saber qué pasó”, indicó.

Investigación en curso

En el lugar también trabajó el fiscal de turno, mientras se confirmó que el camión involucrado pertenece a la provincia de Misiones. El chofer, en estado de shock, fue trasladado para su asistencia y también para realizar pericias de rigor, explicó el comisario.

“El camionero estaba consternado por lo sucedido, como lo estaría cualquier persona ante un hecho similar”, sostuvo Peralta.

Asimismo, confirmó que el impacto fatal, ocurrió “sobre la cinta asfáltica, por lo que la investigación determinará las circunstancias del accidente”, reiteró el funcionario policial. (Con información de Elonce)

