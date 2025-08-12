Se encienden los octavos: arrancan los cruces de Copa Libertadores y Sudamericana

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin, y con ella, quedaron definidos los equipos argentinos que avanzaron a los octavos de final. Estudiantes, Vélez, River y Racing lograron superar sus zonas y se metieron en la siguiente ronda del torneo más prestigioso de Sudamérica. Talleres y Central Córdoba, por su parte, quedaron eliminados.
En la Copa Sudamericana, la presencia argentina es aún más fuerte, con cinco equipos que sueñan con llegar a lo más alto. Lanús, Huracán, Godoy Cruz, Independiente y Central Córdoba ya aseguraron su lugar en los octavos de final.
Del archivo: River es el único líder con puntaje ideal tras la segunda fecha del Clausura 2025
Así se jugarán los partidos de ida por los octavos de la Libertadores
A partir de esta fase, los encuentros se jugarán a doble partido, sin la ventaja del gol de visitante, y la final será el 29 de noviembre en Lima, Perú. Los cruces de ida para la próxima semana son los siguientes:
- Fortaleza vs. Vélez: martes 12/8 a las 19:00 hs.
- Peñarol vs. Racing: martes 12/8 a las 21:30 hs.
- Cerro Porteño vs. Estudiantes: miércoles 13/8 a las 19:00 hs.
- Libertad vs. River: jueves 14/8 a las 21:30 hs.
Los cruces argentinos en la Copa Sudamericana
La Copa Sudamericana también entra en su fase decisiva, con series de ida y vuelta donde cada detalle será fundamental para definir la clasificación. Así quedaron definidos los partidos de ida de los octavos:
- Once Caldas vs. Huracán: martes 12/8 a las 19:00 hs.
- Universidad de Chile vs. Independiente: miércoles 13/8 a las 21:30 hs.
- Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz: jueves 14/8 a las 19:00 hs.
- Central Córdoba vs. Lanús: jueves 14/8 a las 21:30 hs.
COMENTÁ LA NOTA