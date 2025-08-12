Se encienden los octavos: arrancan los cruces de Copa Libertadores y Sudamericana

Cuatro equipos argentinos siguen en la máxima competencia continental y cinco buscan el título en la "otra mitad de la gloria". Se definieron los partidos de ida para la próxima semana.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin, y con ella, quedaron definidos los equipos argentinos que avanzaron a los octavos de final. Estudiantes, Vélez, River y Racing lograron superar sus zonas y se metieron en la siguiente ronda del torneo más prestigioso de Sudamérica. Talleres y Central Córdoba, por su parte, quedaron eliminados.

En la Copa Sudamericana, la presencia argentina es aún más fuerte, con cinco equipos que sueñan con llegar a lo más alto. Lanús, Huracán, Godoy Cruz, Independiente y Central Córdoba ya aseguraron su lugar en los octavos de final.

Así se jugarán los partidos de ida por los octavos de la Libertadores

A partir de esta fase, los encuentros se jugarán a doble partido, sin la ventaja del gol de visitante, y la final será el 29 de noviembre en Lima, Perú. Los cruces de ida para la próxima semana son los siguientes:

Fortaleza vs. Vélez: martes 12/8 a las 19:00 hs.

martes 12/8 a las 19:00 hs. Peñarol vs. Racing: martes 12/8 a las 21:30 hs.

martes 12/8 a las 21:30 hs. Cerro Porteño vs. Estudiantes: miércoles 13/8 a las 19:00 hs.

miércoles 13/8 a las 19:00 hs. Libertad vs. River: jueves 14/8 a las 21:30 hs.

Los cruces argentinos en la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana también entra en su fase decisiva, con series de ida y vuelta donde cada detalle será fundamental para definir la clasificación. Así quedaron definidos los partidos de ida de los octavos:

Once Caldas vs. Huracán: martes 12/8 a las 19:00 hs.

martes 12/8 a las 19:00 hs. Universidad de Chile vs. Independiente: miércoles 13/8 a las 21:30 hs.

miércoles 13/8 a las 21:30 hs. Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz: jueves 14/8 a las 19:00 hs.

jueves 14/8 a las 19:00 hs. Central Córdoba vs. Lanús: jueves 14/8 a las 21:30 hs.

