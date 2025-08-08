Boca y Marcos Rojo rescinden el contrato de común acuerdo

El defensor tenía un vínculo laboral hasta diciembre de este año, pero había sido separado del plantel.

Este jueves, tras dos charlas calientes y urgentes, Boca rescindió el contrato de Marcos Rojo, de común acuerdo con el jugador. Se espera que la dirigencia haga oficiales los detalles del acuerdo alcanzado.

Según contaron los periodistas que están en la actualidad del club de la Ribera, se acordó abonar hasta el último día trabajado y el futbolista resigna los meses que le quedaban en el vínculo hasta diciembre de este año.

En la mañana de este jueves se dio una primera opción donde Boca le ofreció este arreglo al jugador, pero fue rechazado en primera instancia. El argumento del defensor fue que esa había sido su propuesta durante el Mundial de Clubes, con el mercado de pases abierto, y que ahora tenía menos posibilidades de conseguir club.

Luego de pensarlo durante la tarde, Rojo se comunicó con la dirigencia del Xeneize y decidió aceptar el acuerdo.

De esta manera, dejó de ser futbolista de Boca donde jugó 119 partidos desde su llegada en febrero del 2021 y anotó nueve goles. Además, fue expulsado cuatro veces y ganó cuatro títulos: Copa Argentina en 2019/2020 (postergada por pandemia), Copa de la Liga, Liga Profesional y Supercopa Argentina en 2022.

Por el lado del club, el Xeneize desactivó uno de los posibles problemas a futuro, ya que la relación del jugador con el cuerpo técnico estaba rota y con los hinchas no era la mejor tras acusaciones de perjudicar al equipo desde el vestuario.(TN)