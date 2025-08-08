Shell aumentó sus combustibles y YPF contraataca con descuentos nocturnos

Las estaciones de servicio de la marca Shell amanecieron este viernes, 8 de agosto, con nuevos precios en sus surtidores, en lo que representa el segundo incremento en una semana. La nafta súper subió un 1,5%, mientras que la nafta premium y el diésel aumentaron un 1%.
En la estación de servicio de Avenida Laurencena en Paraná, los nuevos precios son los siguientes:
- Nafta Súper: $1.470 (antes $1.448)
- V-Power Nafta: $1.707 (antes $1.690)
- V-Power Diésel: $1.734 (antes $1.717)
- Diésel: $1.514 (antes $1.499)
Descuentos y estrategias de YPF
En contraste con la suba de precios de Shell, YPF implementó una estrategia de «micropricing» con importantes descuentos para alentar el autodespacho y el consumo en horarios de menor demanda. La petrolera nacional ofrece un descuento del 3% para quienes carguen combustible entre la medianoche y las 6 de la mañana. Quienes paguen a través de la aplicación de YPF obtienen un ahorro total del 6%.
Esta modalidad, que por ahora se encuentra en fase de prueba en cinco estaciones de servicio en CABA, Rosario y Mendoza, busca analizar el flujo de vehículos y los hábitos de los consumidores para ajustar precios y expandir la iniciativa a más puntos del país.
Además de esta promoción, YPF mantiene una amplia variedad de descuentos bancarios a lo largo de la semana, que pueden alcanzar ahorros de hasta el 30%:
- Lunes: Descuentos con Infinia, Brabank y Galicia.
- Martes: Promociones con Banco Hipotecario, ICBC y Macro.
- Jueves: Descuento del 20% con tarjetas seleccionadas de Santander.
- Viernes: Banco Credicoop ofrece hasta 20% de ahorro.
- Sábado: Banco Comafi con hasta 20% de descuento.
- Domingo: Beneficios con Banco Ciudad.
Para acceder a estos descuentos, es necesario utilizar la app de YPF y las aplicaciones bancarias correspondientes, como por ejemplo Modo, y cumplir con los topes de reintegro establecidos por cada entidad.
COMENTÁ LA NOTA