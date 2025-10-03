OSER digitalizó la auditoría médica y centralizó trámites para reducir tiempos de espera

El nuevo Centro Único de Derivaciones y Autorizaciones (CUDA) busca agilizar las gestiones de los afiliados a través de un sistema centralizado y una aplicación móvil.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) implementó un importante cambio en su gestión con la puesta en marcha del Centro Único de Derivaciones y Autorizaciones (CUDA). Este nuevo sistema se basa en una auditoría médica centralizada y completamente digital con el objetivo primordial de agilizar los trámites de autorización y poner fin a las largas filas en sus sedes.

El Dr. José Vázquez, director del área, explicó que la reestructuración está enfocada en optimizar la atención. «Estamos digitalizando todo lo que es la auditoría médica. Centralizamos a los profesionales en Casa Central para mejorar los tiempos y disminuir las esperas a los afiliados».

Gracias a este equipo de trabajo más ágil y dinámico, la OSER ha logrado reducir los tiempos de auditoría a 48 horas. Ahora, el afiliado solo necesita dirigirse a la delegación más cercana para dejar la documentación (sin necesidad de la presencia de un médico en el lugar), se le genera un número de trámite y recibe la autorización por correo electrónico o celular. El Dr. Vázquez remarcó que se está trabajando para acortar aún más estos plazos.

Además de la centralización, OSER lanzó una aplicación móvil que permite a los usuarios dar un paso más en la autonomía de sus gestiones: «El afiliado puede iniciar el pedido desde la app y recibir la respuesta sin necesidad de acercarse a la delegación«, destacó el funcionario.

A pesar de la digitalización, la obra social ha contemplado los casos críticos. El director aclaró que el sistema prevé resoluciones inmediatas en situaciones de urgencia: “Si el afiliado concurre a una clínica o sanatorio, la guardia resuelve en el momento. También contamos con un equipo preparado para acelerar autorizaciones en situaciones críticas”, aseguró.

Conscientes de los desafíos que implican los cambios digitales, Vázquez señaló que en cada delegación hay personal dedicado a capacitar a los afiliados en el uso de la aplicación, acompañando activamente el proceso de adaptación.

El funcionario instó a los afiliados a familiarizarse con la aplicación y los medios digitales, remarcando que esta es solo la primera fase de un plan ambicioso que busca consolidar un sistema más ágil, cómodo y eficiente en la gestión de OSER.(Elonce)