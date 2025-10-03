Vialidad intensifica obras viales estratégicas en Diamante

El titular de la DPV, Exequiel Donda, recorrió frentes de obra que incluyen la rehabilitación de la Ruta 11, vital para el turismo y la cosecha fina.

El director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, junto a su equipo, realizó este jueves una recorrida de supervisión por distintos frentes de obra en los departamentos Diamante, Paraná y La Paz, con el objetivo de constatar el avance de los trabajos en la red vial primaria y secundaria.

Uno de los ejes principales de la visita fue la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 11 a la altura de Valle María. Allí, se están ejecutando tareas de bacheo profundo (con cemento) y superficial (con mezcla asfáltica). Estos trabajos son cruciales y continuarán en los próximos días hasta la localidad de Oro Verde.

El senador provincial por Diamante, Gustavo Vergara, destacó la importancia de estas tareas, especialmente ante la inminente temporada agrícola. «Se está ejecutando un muy buen trabajo de bacheo para recuperar la ruta provincial N° 11. Esta zona, además de ser turística, es muy productiva, y teniendo en cuenta que el mes que viene comienza la cosecha fina, va a ser muy bueno tener la ruta en condiciones», afirmó.

Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, se mostró «gratamente sorprendido» por la llegada de las máquinas y valoró que se haya dado prioridad a esta ruta, que es altamente transitada desde el sur hacia Paraná.

Obras avanzadas en rutas y desvíos

Durante la recorrida, Donda también supervisó otras obras clave:

Ruta A 03: La rehabilitación presenta un avance del 96 por ciento y se están realizando tareas de señalamiento horizontal y vertical, además de la colocación de barandas de defensa.

La rehabilitación presenta un avance del y se están realizando tareas de señalamiento horizontal y vertical, además de la colocación de barandas de defensa. Desvío de Tránsito Pesado a Pueblo Brugo: Esta obra, vital para la producción y el turismo del departamento Paraná, ya registra un avance del 92% en su ejecución.

Conservación en la red de caminos rurales

En el departamento Diamante, la DPV también constató el avance de los trabajos de conservación en caminos rurales. En la zona de Aldea Spatzenkutter, se realiza la reposición de brosa en el camino al cementerio y en aquellos que conectan con emprendimientos productivos.

Otras tareas incluyen el alteo y cuneta en la traza terciaria que une Aldea Protestante con Aldea Salto. En Distrito Isletas, se encara el alteo, cuneta, reposición de brosa, perfilado y recambio de dos líneas de tubos sobre la Ruta Provincial N° 40. Finalmente, en Puerto Alvear se trabaja en la limpieza del camino y la colocación de tubos para el desvío del tránsito pesado.

Del recorrido participaron, entre otros, el presidente de la comuna de Aldea Spatzenkutter, Juan Lell, y el jefe de la zonal Diamante de la DPV, Emiliano Chaparro.