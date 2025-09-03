Nuevos detalles revelan la trágica secuencia de un hecho de violencia en Gualeguaychú

Un audio de la víctima y una selfie del agresor con su hija, claves para la investigación.

Facebook Twitter WhatsApp

La investigación sobre el ataque a la docente Carolina Huck, presuntamente a manos de su pareja, el policía Mariano Leonel Corvalán, ha tomado un nuevo rumbo con la aparición de detalles escalofriantes. Mientras ambos se recuperan en el Hospital Centenario, la justicia se centra en dos pruebas clave para el caso.

La secuencia de hechos, reconstruida a partir de la investigación del fiscal Gutiérrez, revela que Corvalán subió una selfie a su estado de WhatsApp a las 21:26 del domingo, con su pequeña hija y la leyenda: “Papá siempre va a estar con vos”. Apenas dos minutos después, a las 21:28, la víctima le envió un audio a una amiga con un desgarrador mensaje: “Me pegó un tiro, pedí ayuda”.

Esta línea de tiempo es crucial para la causa, ya que indica que Corvalán publicó la foto inmediatamente después de dispararle a su esposa. Este detalle podría ser fundamental para un futuro juicio, ya que podría demostrar que el agresor buscaba dejar un mensaje antes de su intento de suicidio.

Corvalán, de 38 años, se encuentra alojado en calidad de detenido y bajo custodia policial en el hospital. La víctima, de 31 años, continúa en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado, mientras su pequeña hija, testigo de lo sucedido, ha “bloqueado” lo que presenció.

El fiscal ha solicitado la realización de una pericia psicológica a la víctima para documentar las secuelas del ataque, así como una Cámara Gesell a la menor, para la que se requiere la aprobación de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes.

La comunidad sigue atenta a la evolución del caso, en un contexto donde la violencia de género se manifiesta una vez más de la forma más brutal.(Elonce)