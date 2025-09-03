La autopista Santa Fe-Rosario aumentó sus tarifas

Los nuevos precios, con alzas de hasta el 30%, entraron en vigencia el lunes 1 de septiembre.

Desde el 1° de septiembre, la autopista Santa Fe-Rosario ha implementado un nuevo cuadro tarifario con incrementos que varían entre el 25% y el 30%, afectando a todas las categorías de vehículos.

Detalles de los nuevos precios

Para los autos y camionetas de la categoría 1, el peaje troncal ahora cuesta $2.500, subiendo desde los $2.000 anteriores. Los accesos pasaron de $800 a $1.000 y el peaje complementario de $1.200 a $1.500.

El aumento se hace sentir aún más en los vehículos pesados. En la categoría 4, el peaje troncal asciende a $10.500, mientras que la categoría 6 —la de mayor peso— alcanza los $17.500 en el mismo tramo.

Para mitigar el impacto de esta suba, la empresa concesionaria ofrece descuentos para quienes utilizan el sistema de pago electrónico TelePase. Los usuarios en general obtienen un 30% de descuento, mientras que los vehículos de gran porte con radicación en la provincia de Santa Fe se benefician de una reducción del 50%. La medida busca incentivar el uso de este sistema para mejorar la fluidez del tránsito en la autopista.