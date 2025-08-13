Nuevo aumento de combustibles: YPF aplicó su tercer ajuste en el mes

La compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando la tercera variación en lo que va del mes en la capital

La petrolera estatal, que implementa un nuevo sistema de “microprecios”, ajustó los valores de sus productos, impactando tanto en las naftas como en los diésel.

Según los registros, la nafta súper subió $37 por litro, mientras que la Infinia aumentó $38. En el caso del diésel, la variante 500 incrementó su precio en $23, y el Infinia diésel subió $19 por litro.

Los nuevos precios en Paraná son:

Nafta Súper: $1.390 por litro (anteriormente $1.353).

$1.390 por litro (anteriormente $1.353). Nafta Infinia: $1.594 por litro (anteriormente $1.556).

$1.594 por litro (anteriormente $1.556). Diésel 500: $1.407 por litro (anteriormente $1.384).

$1.407 por litro (anteriormente $1.384). Diésel Infinia: $1.576 por litro (anteriormente $1.557).

Este esquema de microprecios, que YPF aplica desde el 1 de agosto, permite que los valores de los combustibles se modifiquen de manera dinámica en diferentes estaciones de servicio, regiones y horarios. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo no requiere un aviso previo, y los precios pueden variar de forma independiente para cada producto, ya sea al alza o a la baja, dependiendo de la demanda y otros factores.