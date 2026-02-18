Equipos de varias provincias y veedores nacionales en el XII Torneo Hipólito “Polo” Pérez

Previo al inicio oficial del certamen, el viernes por la mañana, se realizará una prueba de jugadores a cargo del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Cuatro veedores permanecerán durante todo el torneo observando futbolistas de la región.

En una entrevista realizada en la Radio Municipal de Aranguren (FM Popular 96.5), el Coordinador de Deportes y Turismo, Carlos García, brindó detalles sobre la organización de la 12ª edición del Torneo de Fútbol Infantil “Hipólito Polo Pérez”, que se desarrollará del 6 al 8 de marzo en el Club Deportivo y Cultural Aranguren, entidad responsable del servicio de cantina y gastronomía durante el certamen.

Uno de los anuncios más relevantes de esta edición es que el viernes 6 por la mañana se llevará a cabo una prueba oficial de jugadores destinada a las categorías 2013, 2014, 2015 y 2016, instancia que estará a cargo del coordinador de divisiones inferiores del Club Atlético Independiente.

Además, cuatro veedores oficiales de la institución permanecerán durante todo el torneo observando jugadores, lo que representa una oportunidad concreta para futbolistas de Aranguren y la región, considerando las diferencias estructurales que existen con provincias que cuentan con clubes de primera división y sistemas formativos más desarrollados.

Organización y planificación

García explicó que los trabajos organizativos comenzaron a principios de enero y que, si bien el torneo se desarrolla durante tres jornadas, su planificación demanda un trabajo sostenido a lo largo de todo el año.

En esta edición, la coordinación deportiva estará íntegramente a cargo de la Municipalidad de Aranguren, asumiendo el desafío de garantizar una competencia ordenada, transparente y de calidad. El torneo contará con árbitros de AFA para las categorías competitivas, mientras que la categoría 2018 se desarrollará bajo modalidad de encuentro.

Categorías y modalidad

El certamen estará destinado a:

2012, 2013 y 2014 (cancha de 11)

2015, 2016 y 2017 (cancha de 9)

2018 (cancha de 7)

La inscripción será gratuita para clubes y escuelas participantes, una decisión orientada a fomentar la participación y garantizar el acceso igualitario al evento.

Copas en disputa y premiación

Durante el torneo se disputarán:

Copa de Oro (1° y 2° puesto)

Copa de Plata (1° y 2° puesto)

para todas las categorías competitivas.

Asimismo, todos los jugadores recibirán una medalla recordatoria, promoviendo el espíritu formativo y participativo del certamen.

Alojamiento y logística

Desde la Municipalidad se coordina de manera integral la logística de alojamiento, articulando con escuelas, iglesias e instituciones locales que ponen a disposición sus espacios para recibir a las delegaciones visitantes.

El alojamiento será sin costo y contará con servicios de duchas y sectores habilitados para cocinar, garantizando orden y acompañamiento permanente. El operativo incluye trabajo conjunto con fuerzas de seguridad y áreas municipales para asegurar una estadía organizada.

Participación regional

Se espera la presencia de equipos de distintas localidades de Entre Ríos y de provincias como Santa Fe, Formosa, Buenos Aires y La Pampa, consolidando al torneo como uno de los encuentros infantiles más convocantes del calendario regional.

El inicio oficial de los partidos será el viernes a las 15:00 horas, mientras que el sábado se realizará un parate al mediodía para resguardar a los jugadores del sol y permitir el descanso e hidratación.

Palabras del Presidente Municipal

Por su parte, el Presidente Municipal, Luis Siebenlist, destacó la importancia del torneo como política pública:

“Este torneo forma parte de una decisión clara de acompañar el deporte infantil como herramienta de inclusión, formación y desarrollo comunitario. Que clubes de distintas provincias nos visiten y que instituciones como Independiente estén presentes habla del crecimiento que ha tenido Aranguren en materia organizativa.”

Asimismo, remarcó que asumir la coordinación deportiva desde el Municipio implica “un compromiso mayor en términos de planificación, transparencia y calidad organizativa”.

