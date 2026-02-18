Coopar incorpora profesional para Asesoría Técnica Agronómica

La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada (Coopar) informa que se encuentra abierta la convocatoria para incorporar un/a profesional al área de Asesoría Técnica Agronómica, con sede en Aranguren, Entre Ríos.

La búsqueda se enmarca en el proceso de crecimiento y fortalecimiento técnico que la cooperativa viene desarrollando, con el objetivo de continuar acompañando a los productores asociados en la toma de decisiones productivas, aportando conocimiento técnico, cercanía territorial y visión estratégica al desarrollo del agro regional.

El perfil requerido contempla compromiso, vocación de servicio y capacidad de trabajo en equipo, orientado a brindar asesoramiento integral y a consolidar el vínculo técnico-comercial con los productores.

El lugar de trabajo será en la localidad de Aranguren (Entre Ríos).

El plazo para la recepción de postulaciones se extiende desde el 12 de febrero hasta el 26 de febrero inclusive.

Las personas interesadas deberán cargar su currículum vitae a través del sitio web institucional:

personal.coopar.com.ar/jobs

Desde Coopar se destaca la importancia de incorporar recursos humanos calificados que contribuyan al fortalecimiento institucional y al crecimiento sostenible del sector agropecuario regional.

