Seguirá el tiempo estable y el fin de semana volverían las lluvias

Este miércoles, jueves y viernes prevalecerá el cielo mayormente despejado y con temperaturas en ascenso. Qué se prevé para el fin de semana en Entre Ríos y otras provincias.

El tiempo en Argentina se presentará estable durante este miércoles, favorecido por la presencia de un centro anticiclónico al este del territorio, que afianzará las condiciones de estabilidad atmosférica. Esta situación se traducirá en la ausencia de lluvias en gran parte del país y un marcado aumento de las temperaturas, especialmente en la tarde.

En Entre Ríos, las condiciones serán similares a las del resto del país. La máxima prevista es de 25°C, con una mínima de 10°C, y se espera un día soleado y estable. El viento norte y noreste, de componente cálido, será el responsable de impulsar este aumento gradual de las temperaturas hacia la tarde.

Las temperaturas continuarán su ascenso el jueves, con un pronóstico de máximas de hasta 27°C, y el viernes alcanzarán los 30°C. El sábado, las temperaturas podrían llegar hasta 32°C, aunque la estabilidad podría verse alterada por la presencia de algunas precipitaciones a partir del fin de semana.

Pronóstico para otras regiones del país

En otras zonas del país, el tiempo se presentará estable. En la región de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis tendrán temperaturas máximas que oscilarán entre los 22°C y 29°C, acompañadas por vientos del sector norte que acentuarán el aumento térmico.

Para el Centro del país, en especial en Córdoba, los termómetros podrían llegar hasta 28°C, con vientos soplando del este y noreste, lo que contribuirá al ambiente cálido y soleado.

En el norte del país, se espera un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco y el norte de Santa Fe, donde las máximas podrían superar los 30°C en algunas zonas, convirtiendo esta región en la más cálida del país.

Mientras tanto, en la Patagonia, se prevé tiempo frío y con nubosidad variable. En las provincias de Chubut y Santa Cruz, la nubosidad aumentará, especialmente en las áreas cercanas a la cordillera de los Andes, con lluvias y nevadas en algunas zonas. Para Neuquén y Río Negro, el clima será más estable, aunque con cielos parcialmente nublados.

En el extremo sur de la región, en Tierra del Fuego y Malvinas, se espera un ambiente más frío y mayor nubosidad, con precipitaciones moderadas.

Cuándo regresarán las lluvias

Con la llegada de vientos del noreste y norte, se espera un importante aporte de humedad sobre las provincias de la zona central y la región núcleo durante los próximos días. Este ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá condiciones de inestabilidad hacia el fin de semana largo, según anticipan los pronósticos meteorológicos.

La combinación entre el aumento de humedad y el avance de un frente frío generará el desarrollo de tormentas y chaparrones en gran parte de la región pampeana y núcleo agrícola, especialmente sobre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, a partir del sábado y el domingo.

Las precipitaciones se presentarán de manera intermitente, con tormentas localmente intensas y acumulados de entre 30 y 70 milímetros, principalmente sobre la franja centro y norte del país, donde podrían registrarse los valores más elevados. (InfoAgro)

