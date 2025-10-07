Daiana Mendieta falleció de un disparo

Su cuerpo fue hallado este martes en un aljibe ubicado en una zona rural de Mansilla. Los forenses que analizaron el cadáver determinaron que la víctima falleció por una herida de arma de fuego.

Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años desaparecida el viernes y hallada muerta este martes dentro de un aljibe en la zona rural de Mansilla fue asesinada de un disparo de arma de fuego. Así lo confirmó la fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso, quien dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia.

Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, que investiga un femicidio, la víctima fue encontrada en un pozo de unos 10 metros de profundidad vestida y con una herida de arma. Esta habría sido la que le provocó la muerte, de acuerdo a los forenses.

El hallazgo del cadáver ocurrió esta mañana en un camino rural apartado y cerca de la ciudad de Gobernador Mansilla, donde vivía la joven. La calle es conocida como Los Zorrinos, cruza a la Ruta 12 y está cerca al club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad. El cuerpo estaba a unos 500 metros de la Ruta 12.

Daiana fue hallada luego de tres días sin rastros de su paradero. Tras la denuncia de su familia, las autoridades desplegaron un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones.

El domingo a la madrugada se encontró el vehículo con el que la joven se había ido de su casa en la tarde del viernes, supuestamente a hacer un mandado, según dijeron sus familiares.

El auto tenía las llaves puestas y estaba en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad entrerriana de casi 2500 habitantes. En consecuencia, se intensificó el rastrillaje en esa zona que no tiene ni viviendas ni monte.

La investigación abarcó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos. Así, se recolectaron datos fundamentales que llevaron a los fiscales Reynoso y Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, a dar con el principal sospechoso.

En este contexto, las autoridades detuvieron a un hombre de 55 años que mantenía un presunto vínculo con Mendieta y vivía a solo un kilómetro de la víctima. Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido -que se lo conoce bajo el alias de “Pino”– habría estado en contacto con la joven poco antes de su desaparición.

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos, dio detalles de cómo encontraron el vehículo de la joven y cómo se dio la posterior detención de Pino: “Siguiendo las cámaras de la ciudad, que tiene muchas cámaras, encuentran el desplazamiento de ella con su vehículo, que usó el auto de la madre, un Corsa, y aparece abandonado a dos kilómetros (de donde la encontraron)”.

A partir de la recolección de testigos, que dijeron haber visto una camioneta blanca cerca del lugar donde estaba el auto abandonado, es que los investigadores buscaron el rodado mencionado y dieron con la casa del principal sospechoso hasta el momento.

“Esta persona se puso muy agresiva en el allanamiento, ataca al personal con un arma, intentó que no se haga y fue reducido por personal policial. Fue detenido. Es una persona mayor de cincuenta y cinco años y quedó apresado por ese delito. La imputación era resistencia a la autoridad y la tenencia de armas armas ilegales”, dijo Roncaglia a la prensa.

Y agregó: “La idea del allanamiento era secuestrar una camioneta blanca, porque había un testigo que dice que el auto donde aparece el auto de Daiana había tenido una camioneta blanca cerca. Y la camioneta es motivo de peritaje, así que ahora se está haciendo un estudio sobre algunos pelos que se encontraron”.

Esta línea de investigación condujo al allanamiento de un galpón alquilado por el sospechoso en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo, el lunes siguiente a la denuncia.

Al hombre le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca. Todo será sometido a análisis forenses en las próximas horas. (Infobae)

