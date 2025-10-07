Monotributo promovido: qué es y quiénes pueden adherirse

Un régimen con cuotas reducidas y exención impositiva facilita la formalización de trabajadores independientes.

El Monotributo Promovido se consolida como una herramienta clave para la inclusión social y laboral de trabajadores independientes. Este régimen, operativo en octubre de 2025, está destinado a quienes buscan formalizar sus actividades sin contar con un establecimiento fijo ni empleados a cargo, ofreciendo significativos beneficios fiscales y previsionales desde el primer día.

Del archivo: ARCA ratificó montos máximos para operaciones sin justificación en octubre

El objetivo principal es simplificar el inicio de actividades y facilitar el cumplimiento ante la autoridad fiscal ARCA. Según la entidad, es un “régimen de inclusión social destinado a los trabajadores independientes que se encuentren sin un local comercial ni empleados a cargo”.

Ventajas: menores costos y seguridad social

La principal ventaja del Monotributo Promovido es su estructura de aportes reducida, vigente durante los primeros 36 meses:

  • Exención del Componente Impositivo: Los adherentes no deben pagar el componente impositivo de la cuota.
  • Aportes Reducidos: La cuota jubilatoria inicial equivale a solo el 1% de los ingresos brutos mensuales, aumentando posteriormente al 2,5%.

Esta estructura de costos mínimos permite que los trabajadores accedan a los beneficios de la seguridad social desde el comienzo, haciendo el proceso de formalización mucho más accesible y estratégico.

Requisitos y trámite 100% online

Para adherirse al régimen, los aspirantes deben cumplir con requisitos específicos, orientados a actividades de pequeña escala:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Desarrollar una única actividad independiente que no implique importaciones ni establecimiento fijo.
  • Que la actividad sea la principal fuente de ingresos, con excepción de la compatibilidad con planes sociales.
  • No tener empleados ni estar alcanzado por el Impuesto a los Bienes Personales.
  • Respetar límites en las transacciones: no superar seis operaciones anuales con el mismo cliente ni un límite de facturación por operación de $127.189,40.

El proceso de adhesión es totalmente online y gratuito ante ARCA, requiriendo únicamente contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior. Los pasos incluyen agregar el servicio “Monotributo” al panel de clave fiscal, seleccionar la opción “Trabajador promovido”, completar datos de actividad y confirmar la inscripción. El sistema emitirá una constancia digital que habilita la emisión de facturas tipo “C”, completando así la formalización de la actividad de manera sencilla.

COMENTÁ LA NOTA

Artículos relacionadosMás del autor