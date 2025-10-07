Lali Espósito brilló con un look de alto impacto inspirado en Jenna Ortega en La Voz Argentina

El top joya de la jurado acaparó las miradas en la gala de semifinalistas y desató una ola de elogios en redes.

Mientras la competencia de La Voz Argentina (Telefe) alcanza su tramo más vibrante con la definición de los semifinalistas, no solo el talento vocal se lleva la atención. Este lunes por la noche, en una gala cargada de tensión, la jurado Lali Espósito se robó el protagonismo con un outfit audaz y glamoroso que confirmó su estatus de ícono de la moda.

Inspirada en el estilo arrollador de Jenna Ortega, conocida por su rol en la serie Merlina, Lali apostó por un look digno de alfombra roja internacional. La estrella argentina tomó como clara referencia el diseño que Ortega lució en los Premios Emmy 2025.

Destellos y transparencia: la propuesta fashion

Para la jornada, Lali optó por un top completamente cubierto de piedras brillantes y de gran tamaño, con un impactante efecto joya y acabado transparente que dejaba parte de su torso al descubierto. La elección se centró en el destello y la sensualidad, replicando la estructura translúcida y la pedrería XL que caracterizaron el vestido de Givenchy de la actriz estadounidense.

El look fue complementado con un pantalón negro de cintura alta, que equilibró la extravagancia del top. En cuanto al beauty look, Lali mantuvo su sello propio: cabello suelto con ondas y un maquillaje neutro y definido, centrando la atención en la mirada y su característica sonrisa.

El fenómeno Lali en redes

Como es habitual en cada aparición de la cantante, el outfit desató una reacción instantánea en redes sociales. Fanáticos y seguidores inundaron las plataformas de elogios. Comentarios como “Devoró con ese look”, “Una reina” y “Ella es la Merlina argentina” se multiplicaron en Twitter, Instagram y TikTok.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Lokura” genera tendencia con su vestuario en el certamen; ya en agosto, un impactante vestido rojo la había convertido en tendencia instantánea. Con guiños a las tendencias globales y una actitud arrolladora, Lali Espósito no solo guía a los nuevos talentos en La Voz Argentina, sino que continúa siendo una referencia absoluta de moda y autenticidad en la televisión.(Con información Infobae)