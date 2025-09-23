Importante aumento salarial para empleados de comercio en octubre de 2025

El acuerdo salarial incluye un bono mensual de $40.000 y un aumento escalonado que impactará en todas las categorías del sector.

Los empleados de comercio en Argentina recibirán un significativo aumento en sus salarios a partir de octubre de 2025, fruto de un acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias. Este ajuste, que busca compensar el impacto de la inflación, consta de un aumento escalonado del 6% y un bono fijo de $40.000 por mes, lo que mejorará los ingresos de miles de trabajadores en todo el país.

Detalles del acuerdo

El aumento del 6% se aplicará de forma gradual, con cuotas mensuales del 1% entre julio y diciembre de 2025, calculado sobre los salarios de junio de este año. Adicionalmente, se abonará un bono fijo de $40.000 cada mes. Este bono se entregará de manera mensual, aunque no se integrará al salario básico, con la excepción de diciembre, cuando se sumará al salario anual.

Con estos incrementos, algunas de las categorías más altas, como Administrativo F y Vendedores D, sumarán más de $1.125.000 en octubre, al incluir el bono.

A continuación, se detalla la escala salarial para octubre de 2025, incluyendo el bono de $40.000:

Maestranza

A: $1.025.914 + $40.000

B: $1.028.884 + $40.000

C: $1.039.290 + $40.000

Administrativo

A: $1.037.062 + $40.000

B: $1.041.525 + $40.000

C: $1.045.982 + $40.000

D: $1.059.363 + $40.000

E: $1.070.510 + $40.000

F: $1.086.863 + $40.000

Cajeros

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.045.982 + $40.000

C: $1.052.672 + $40.000

Personal Auxiliar

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.048.210 + $40.000

C: $1.072.740 + $40.000

Auxiliar especializado

A: $1.049.700 + $40.000

B: $1.063.078 + $40.000

Vendedores

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.063.080 + $40.000

C: $1.070.510 + $40.000

D: $1.086.863 + $40.000

Jornadas parciales

El acuerdo también contempla a los empleados de jornada parcial, quienes recibirán el bono completo de $40.000, sumado a sus salarios proporcionales. Por ejemplo:

Un Maestranza A de media jornada tendrá un ingreso total de $552.957 .

Un Administrativo A de media jornada percibirá $558.531 .

Un Cajero A o Personal Auxiliar A de media jornada sumará $560.388 .

o de media jornada sumará . Un Vendedor A de media jornada recibirá un total de $560.388.

Con estas mejoras, se espera que el acuerdo beneficie a los trabajadores del sector y ayude a mitigar el impacto de la situación económica en sus finanzas personales y familiares.