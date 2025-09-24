El viento norte hará subir las temperaturas este miércoles

Si bien las primeras horas de la mañana está algo fresco, hacia la tarde las marcas térmicas superarán ampliamente los 20 grados en Entre Ríos. En otras provincias hará más calor todavía. El cielo se mantendrá mayormente despejado.

Este miércoles, los fuertes vientos del norte dominan el panorama meteorológico en gran parte del país. En la zona centro y norte se observa un aumento marcado de las temperaturas, mientras que las ráfagas alcanzan intensidades de entre 40 y 75 km/h en sectores de Cuyo y del centro-oeste de la región pampeana.

En el extremo norte, el ambiente se mantiene caluroso, con máximas entre 30 y 33°C, superando en algunos casos los valores previstos.

Panorama en Entre Ríos y el Litoral

En Entre Ríos, la jornada se presenta estable, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima es de 10 grados y la máxima trepa a los 23, con viento del este y del noreste que aporta humedad a la región.

En el Litoral, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, las máximas se ubican entre los 18 y 23°C. El tiempo se mantiene sin lluvias, con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones.

Jornada primaveral: tiempo estable y ascenso de temperaturas en gran parte del país

Las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza atraviesan un miércoles con viento norte intenso y ascenso de temperatura. Las máximas se ubican entre los 20 y 27°C, con tardes cálidas y noches más frescas.

En la región central, Córdoba registra hasta 25°C, acompañados de ráfagas que refuerzan el ingreso de aire húmedo desde el norte.

Norte y Patagonia: contrastes climáticos

En el NEA y NOA el tiempo se presenta estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que superan los 30°C en provincias como Formosa, Santiago del Estero y Chaco.

En contraste, la Patagonia muestra un escenario frío, con nubosidad en aumento en Chubut y Santa Cruz, precipitaciones aisladas en áreas cordilleranas y viento del oeste/noroeste de moderada intensidad. En Tierra del Fuego y Malvinas se registran condiciones más frías, con probabilidad de lluvias. (InfoAgro)