Cristina Kirchner anunció que con Milei «vamos a volar por los aires»

La expresidenta apuntó contra la fuerte suba del dólar, el manejo de las divisas y el ministro de Economía Luis Caputo. También ironizó sobre la corrupción en la ANDIS.

Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria en San José 1111, volvió a arremeter contra el presidente Javier Milei y su gestión económica. En particular, la expresidenta criticó el esquema de bandas de flotación que, según ella, está llevando al país hacia un escenario de default. «¡Che Milei! ¡Que olor a default!» fue uno de los puntos más destacados de su mensaje, aludiendo a la reciente escalada del dólar que alcanzó el techo de la banda establecida por el Gobierno. Este hecho desató una intervención del Banco Central (BCRA), que tuvo que vender una cantidad significativa de divisas. Según los últimos informes, el BCRA vendió u$s1.110 millones en tres días para intentar frenar la suba del dólar.

La expresidenta también acusó al ministro de Economía, Luis Caputo, de ser responsable de la situación, calificando sus declaraciones como un «verso». En su posteo, afirmó: «¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’… que acá la única banda… es ‘la banda del carry trade del Toto Caputo'». Con estas palabras, Kirchner señaló la falta de transparencia en la estrategia del Gobierno y cuestionó las políticas económicas que, a su juicio, están beneficiando a un grupo reducido mientras se agravan las tensiones cambiarias.

El peligro de la deuda externa y la crisis económica

En el mismo mensaje, Cristina Kirchner también analizó la situación de la deuda externa. En particular, criticó las recientes negociaciones del Gobierno con el Tesoro de Estados Unidos para el pago de vencimientos de deuda en 2026. «Y arriba anuncias que estás pidiendo otro préstamo a Estados Unidos?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!«, expresó, visibilizando su temor por un nuevo ciclo de endeudamiento que podría sumergir aún más a la Argentina en una crisis financiera.

La exmandataria destacó que, durante su gobierno, no solo nunca pidieron un préstamo al FMI, sino que en 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, pagaron la totalidad de la deuda contraída por gobiernos anteriores. «Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos todos los dólares que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país», recordó, haciendo un contraste con las políticas actuales.

Caputo y Sturzenegger: responsables de la crisis financiera

En su crítica, Cristina Kirchner no dejó de señalar a los exfuncionarios responsables de los ciclos de endeudamiento en la Argentina. En especial, apuntó contra Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Luis Caputo, por su participación en el vaciamiento financiero del país. «En lo que va del Siglo XXI, fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país… y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!», sentenció la expresidenta.

Además, Kirchner aludió al impacto que esta situación está teniendo en la economía cotidiana de los argentinos, acusando al Gobierno de financiar la fuga de divisas a través del «dólar barato», y de colocar la carga de la crisis sobre la mayoría de los ciudadanos. «Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo ‘estamos defendiendo el peso’, cuando vos bien sabés que ESTÁN FINANCIANDO LA FUGA A DÓLAR BARATO», dijo, mostrando su rechazo a la política económica del oficialismo.

Irónico comentario sobre Karina Milei y la corrupción en la ANDIS

Finalmente, la expresidenta no dejó pasar la ocasión para hacer una irónica referencia a la denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que apunta contra Karina Milei, hermana del presidente, quien presuntamente estaría involucrada en un esquema de coimas relacionadas con medicamentos para personas con discapacidad. Cristina, en un tono sarcástico, expresó: «Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?», ironizó, haciendo referencia a la polémica que surgió a raíz de los audios sobre el presunto caso de corrupción. (Con información de APF Digital)

